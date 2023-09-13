Комик Роман Косицын: «Моя жесткая задача в ФК «10» – это похудеть»

Роман Косицын рассказал о своих целях в ФК «10».

«Для чего я пришел в ФК «10»? У меня есть жесткая задача, которую я планомерно выполняю – это похудеть.

После отпуска был в не в форме, но сейчас есть тренировки в зале и тренировки с «Десяткой» – мы на правильном пути. У меня нет сверхзадачи оставить свой футбольный след в Медиалиге.

Я посещаю тренировки, но не все. Разговаривал ли с тренером по поводу игрового времени? Нет, у него свое понимание – только ему за это отвечать. Ни в коем случае не буду такие разговоры поднимать», – рассказал форвард ФК «10» в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.