«Какой-то ненормальный. Сказал, что мы медийное говно и ушел. Я ему говорю: «Посмотри на табло». Сэмио о разговоре с фанатом «Мурома»

Теги болельщики Sports.ru Муром «Сэмио» Владислав Семенов брань 2Drots Медиафутбол

Cэмио рассказал о диалоге с фанатом, назвавшим 2Drots «медийным говном».

Медиафутбольная команда в гостях одержала победу над «Муромом» во 2-м раунде Фонбет Кубка России (3:1).

После игры к Владиславу Семенову подошел фанат домашней команды и начал диалог, записывая все на камеру. В разговоре он заявил, что за 2D «болеют только малолетки».

– Что у вас случилось с фанатом «Мурома»?

– Не знаю даже, ребята подходили, окружили меня, деваться некуда. Подошел один, спрашивает: «Кто за вас болеет, малолетки одни?»

Какой-то ненормальный, видимо. Сказал, что мы медийное говно и ушел. Я ему говорю: «Посмотри на табло». На этом диалог и закончился.

– Думал, что сейчас драка начнется?

– Нет, даже мыслей не было. Просто какой-то ненормальный.

– Как оцениваешь свое возвращение после травмы?

– Просто очень рад, что вернулся на поле, помог команде. И, конечно, рад, что прошли дальше, – сказал защитник 2D в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

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7 комментариев

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romanisti89
парень по факту так то сказал, болеют малолетки и медейное овно
+8
-4
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Роман
А в чем фанат был не прав?
Это относится ко всему медиа "футболу"
+3
0
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swinostyd
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Всё правильно сказал и сделал. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Счёт на табло лучший аргумент. ☝
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Тимофей Головачев
Ответ Caerly
Но вы оно.
кто тогда Муром?
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