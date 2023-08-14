«Для него это суперпереход. Оттуда уже и в «Челси» и куда угодно можно». Дьяков о трансфере Захаряна в «Реал Сосьедад»

Виталий Дьяков считает шагом вперед для Арсена Захаряна переход в «Сосьедад».

– Захарян переходит в «Реал Сосьедад». Что думаешь о переходе?

– Для Захаряна переход в «Сосьедад» – это большой шаг вперед. Очень сильный чемпионат, один из лучших в мире. Команда играет в еврокубках. Будет бороться за Лигу чемпионов. Для него это суперпереход. Все будет зависеть от него. Оттуда уже и в «Челси» и куда угодно можно.

– Ты играл за границей. Что посоветовал бы Арсену для наилучшей адаптации?

– Первое – это язык. Испанский, наверное, вряд ли он знает. Но знание английского языка – очень важно. Надо общаться с партнерами и не только на поле. На поле еще ладно, выучить некоторые слова несложно. Важно общаться за полем.

Надо обживаться. Знание языка – на первом месте. Знаешь язык – не будет проблем ни с чем, – рассказал экс-футболист «Динамо» в интервью корреспонденту .ru Илье Ковалеву.