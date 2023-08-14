«Для него это суперпереход. Оттуда уже и в «Челси» и куда угодно можно». Дьяков о трансфере Захаряна в «Реал Сосьедад»

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Виталий Дьяков считает шагом вперед для Арсена Захаряна переход в «Сосьедад».

– Захарян переходит в «Реал Сосьедад». Что думаешь о переходе?

– Для Захаряна переход в «Сосьедад» – это большой шаг вперед. Очень сильный чемпионат, один из лучших в мире. Команда играет в еврокубках. Будет бороться за Лигу чемпионов. Для него это суперпереход. Все будет зависеть от него. Оттуда уже и в «Челси» и куда угодно можно.

– Ты играл за границей. Что посоветовал бы Арсену для наилучшей адаптации?

– Первое – это язык. Испанский, наверное, вряд ли он знает. Но знание английского языка – очень важно. Надо общаться с партнерами и не только на поле. На поле еще ладно, выучить некоторые слова несложно. Важно общаться за полем.

Надо обживаться. Знание языка – на первом месте. Знаешь язык – не будет проблем ни с чем, – рассказал экс-футболист «Динамо» в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

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3 комментария

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Бюрофакс Барселоны
Советчик от бога. Я удивлюсь, если в Реал Сосьедаде даже треть игроков будет разговаривать на английском
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Мудринич
Какого хавбека? Любого? Спооортс
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Сергей48
Главное, потом не сделать даа назад. Удачи Арсену!
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