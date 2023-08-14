Полузащитник «Титана» Бирюков: «Амкаловцы – все ЧСВшные, если честно»
Кирилл Бирюков рассказал, что считает игроков «Амкала» самовлюбленными.
«Амкаловцы – все ЧСВшные, если честно. Мы были медийной сборной, где они обособленно находились впятером-вшестером.
Не было какого-то коннекта с ребятами из разных команд. Вот, мы такие действительно медийные, а вы – профики, которые здесь оказались. Даже за столом и в бане», – рассказал хавбек «Титана».
В минувшем сезоне WInline Медиалиги Бирбков провел 6 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевых паса. На BetBoom МКС 2023 он выступал за 2Drots и стал победителем турнира. В следующем сезоне Медиалиги он продолжит играть за «Титан».
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