«Нужно рвать одно место за смехотворную зарплату и отсутствие контента?» Кинг недоволен условиями в «Дружине»

Теги деньги Winline Медиалига БроукБойз Дружина Кинг Узома-Роланд Медиафутбол

Кинг высказался о том, что его не устраивают нынешние условия в «Дружине».

«Я реально в бешенстве. То есть по новому регламенту я чья-то собственность? Если моя команда, которая мне не дает ничего, не дает согласия на мой переход куда-либо – что я должен делать? Рвать одно место за смехотворную зарплату и отсутствие контента? Мое мнение никто не спрашивает? Круто», – написал форвард.

«Дружина» ответила Кингу в клубном телеграм-канале:

«Вот так и делай добро! Берешь в команду игрока, в котором не нуждалась «Родина Медиа», даешь ему полное игровое время, платишь деньги за его полноценный переход, соглашаешься на его условия по зарплате, мотивируешь.

Отпускаешь в «БроукБойз» на МКС, и человек, видимо, ловит звезду».

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