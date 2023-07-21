Райзен сыграет за «Арсенал», Жека и Некит 2Drots – за «Ман Сити» на Кубке Фиферов 2023

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Определились команды участников Кубка Фиферов 2023.

Некласико и Крысева – «Ньюкасл»

Антон Чейз – «Челси»

Дмитрий Ликс – «Арабская Лига»

Россия 23 – «Чемпионшип»

Ромарой – «Интер»

«Родина Медиа» – «Марсель»

JetFIFA – «Боруссия Дортмунд»

Эрик и Богдан – «Аякс»

Кино Огонь – «Турецкая Лига»

Black Star – «МЛС»

Кефир – «Реал Бетис»

Акул – «ПСЖ»

Гена Миллер – «Тоттенхэм»

Форзорезор – «Милан»

Фаворит – «Франкфурт»

Финито – «Реал Мадрид»

Райзен – «Арсенал»

Бабатумба – «Бавария»

Сибскана – «Байер 04»

Гудмакс – «Манчестер Юнайтед»

Жека и Некит – «Манчестер Сити»

Мбэйп – «Монако»

Белка – «Бенфика»

Panda FX – «Ювентус»

Станос – «Севилья»

Клен – «Лацио»

Low Low Cow – «Наполи»

Максвелл – «РБ Лейпциг»

Шерманы – «Атлетико Мадрид»

Мозз – «Рома»

Денчик Фломастеров – «Ливерпуль»

1 комментарий

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alexis2020
Райзен наверное часто будет Нкетиа в старт ставить
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