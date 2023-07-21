Райзен сыграет за «Арсенал», Жека и Некит 2Drots – за «Ман Сити» на Кубке Фиферов 2023
Определились команды участников Кубка Фиферов 2023.
Некласико и Крысева – «Ньюкасл»
Антон Чейз – «Челси»
Дмитрий Ликс – «Арабская Лига»
Россия 23 – «Чемпионшип»
Ромарой – «Интер»
«Родина Медиа» – «Марсель»
JetFIFA – «Боруссия Дортмунд»
Эрик и Богдан – «Аякс»
Кино Огонь – «Турецкая Лига»
Black Star – «МЛС»
Кефир – «Реал Бетис»
Акул – «ПСЖ»
Гена Миллер – «Тоттенхэм»
Форзорезор – «Милан»
Фаворит – «Франкфурт»
Финито – «Реал Мадрид»
Райзен – «Арсенал»
Бабатумба – «Бавария»
Сибскана – «Байер 04»
Гудмакс – «Манчестер Юнайтед»
Жека и Некит – «Манчестер Сити»
Мбэйп – «Монако»
Белка – «Бенфика»
Panda FX – «Ювентус»
Станос – «Севилья»
Клен – «Лацио»
Low Low Cow – «Наполи»
Максвелл – «РБ Лейпциг»
Шерманы – «Атлетико Мадрид»
Мозз – «Рома»
Денчик Фломастеров – «Ливерпуль»
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