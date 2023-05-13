Алан Гатагов – о пересадке волос: «Я сделал и забыл об этом, стал раскрепощенным»

Теги Алан Гатагов Winline Медиалига FC Bus Медиафутбол

Алан Гатагов рассказал о пересадке волос.

– Зонтик – эстетство?

– Я сделал операцию по пересадке волос. Мне надо защищать свои луковицы. А кепку надевать нельзя. Поэтому. 

– Меня удивило, что ты открыто говорил об операции, позволил себя снимать. 

– Я же футбольный психолог. У меня такие границы, что фиг пробьешь. И здоровая самооценка. Я всегда буду самим собой. Это естественно. Миллионы мужчин комплексуют. Если это проблема, ее можно решить. Я сделал и забыл об этом, стал раскрепощенным.

Это дело вкуса. Из-за этого много ребят испытывают проблемы в отношениях с женщинами. Если здоровье  позволяет, надо делать.

– В чем твой комплекс был?

– Я с молодости носил длинные волосы. У меня отец носит длинные волосы, брат, сын. Это мое. Длинные волосы – это мое.

– А куда они пропали?

– Генетика, – рассказал экс-футболист «Динамо» и главный тренер медиафутбольного клуба Bus в интервью Sports.ru.

Эзотерическое интервью Гатагова-тренера: буйство на матчах, образ ботаника и пересадка волос
 

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12 комментариев

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Яков Фридман
- У меня отец носит длинные волосы, брат, сын.
– А куда они пропали?
– Генетика
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Всё, что нужно знать о 100ЕГЭ-бальниках.
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Spaten
Защити свои луковицы! ЧОП Чиполлино
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romanisti89
важная новость на спортивном сайте
+3
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Glukinho
Ответ Killmeporch
Честно никогда не понимал комплексов на эту тему)
Точно. Сбрил всё нафиг и ходишь нормально.
+2
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Burel
Ответ Killmeporch
Честно никогда не понимал комплексов на эту тему)
конечно, все мечтают быть лысыми пеньками
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Killmeporch
Честно никогда не понимал комплексов на эту тему)
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Jesse Boy
раскрепощенными с волосами все быть могут, а без них слабо? лично мне всегда пофигу было, в школе чего-то ещё экспериментировал, а потом так фиолетово стало, что есть, что нет.
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dreamstep
Если б не комплексовал, то не пересаживал бы волосы ) психолог блин )
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Spartakus1984
Спорт новость?
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Mr Бордец
Ответ Яков Фридман
- У меня отец носит длинные волосы, брат, сын. – А куда они пропали? – Генетика ------------------------------------------- Всё, что нужно знать о 100ЕГЭ-бальниках.
Мать надо полагать в процессе передачи генов не участвовала?
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Vladislav Kirsenko
Ответ Mr Бордец
Мать надо полагать в процессе передачи генов не участвовала?
Предыдущий оратор просто думает, что генетика у людей по Менделю работает
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Balt
Ответ Glukinho
Точно. Сбрил всё нафиг и ходишь нормально.
Не всем эстетически нравится ходить лысым. Но лишняя полумедицинская процедура любого мужчину может отвратить от этой мысли. )
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