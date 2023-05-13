Алан Гатагов – о пересадке волос: «Я сделал и забыл об этом, стал раскрепощенным»

Алан Гатагов рассказал о пересадке волос.

– Зонтик – эстетство?

– Я сделал операцию по пересадке волос. Мне надо защищать свои луковицы. А кепку надевать нельзя. Поэтому.

– Меня удивило, что ты открыто говорил об операции, позволил себя снимать.

– Я же футбольный психолог. У меня такие границы, что фиг пробьешь. И здоровая самооценка. Я всегда буду самим собой. Это естественно. Миллионы мужчин комплексуют. Если это проблема, ее можно решить. Я сделал и забыл об этом, стал раскрепощенным.

Это дело вкуса. Из-за этого много ребят испытывают проблемы в отношениях с женщинами. Если здоровье позволяет, надо делать.

– В чем твой комплекс был?

– Я с молодости носил длинные волосы. У меня отец носит длинные волосы, брат, сын. Это мое. Длинные волосы – это мое.

– А куда они пропали?

– Генетика, – рассказал экс-футболист «Динамо» и главный тренер медиафутбольного клуба Bus в интервью Sports.ru.

Эзотерическое интервью Гатагова-тренера: буйство на матчах, образ ботаника и пересадка волос

