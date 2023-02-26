Капитанов о сборах с молодежкой «Ростова»: «Прошло все отлично, я доволен, что просто туда попал. Но по возрастным моментам не подошел»

Полузащитник « » Арсений Капитанов рассказал, как прошли сборы с молодежной командой «Ростова».

«Прошло все отлично. Я доволен, что просто туда попал. По возрастным моментам не подошел, акцент на 2005-2006 год делается, а я 2004 года. Прошел довольно-таки тяжелые сборы, учитывая, что такие нагрузки не получал года четыре, наверное.

Планы есть на лето, просмотры в команды ФНЛ-2, ФНЛ, но это только в планах. Пока что в медиа двигаюсь, буду пытаться развиваться медийно и по-футбольному», – рассказал Капитанов.

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