Володя XXL об игре с переломом: «Корю себя, надо было раньше замениться. Кто-то бы усилил, хотя в Бухара не верю»

Володя XXL рассказал, как доигрывал полуфинальный матч 1XBET MFL против 2Drots (0:1) с переломом в стопе.

– Как твоя нога?

– Хожу, вроде, потихоньку. Надеюсь, приступлю к тренировкам. Но недели две еще должны пройти.

– У тебя прямо перелом?

– Да, реально перелом.

– А как ты играл с переломом?

– Я подхожу в перерыве к Сосу, говорю: «Походу, нерв защемило». Команде говорю: «Вряд ли получится доиграть». Они такие: «Да не, #######, играй!» (смеется). Ну, ок. Вроде, вышел, побегал, особо на нее не наступал. Отыграл как отыграл.

На самом деле, корю себя немного, что раньше не заменился. Возможно, усилил бы кто-то. Хотя, не знаю. В Бухара не верю сильно (смеется), – сказал форвард «БроукБойз».

После матча с 2Drots у Володи XXL был диагностирован перелом таранной кости.