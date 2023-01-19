СК РФ возбудил уголовное дело против компании организатора медиафутбольного турнира в Турции («Мутко против»)

Теги Петр Макаренко Амкал Телеспорт 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Родина Медиа Медиафутбол

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту неуплаты налогов компанией АО «2МЕДИА2» (ранее «Телеспорт»).

По версии следователей компания Петра Макаренко не доплатила в бюджет налоги на сумму 245 миллионов рублей.

Макаренко является организатором медиафутбольного турнира, который должен состояться в Турции в феврале.

Среди участников называют «Амкал», 2Drots, «БроукБойз» и «Родину Медиа».

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