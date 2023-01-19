СК РФ возбудил уголовное дело против компании организатора медиафутбольного турнира в Турции («Мутко против»)
Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту неуплаты налогов компанией АО «2МЕДИА2» (ранее «Телеспорт»).
По версии следователей компания Петра Макаренко не доплатила в бюджет налоги на сумму 245 миллионов рублей.
Макаренко является организатором медиафутбольного турнира, который должен состояться в Турции в феврале.
Среди участников называют «Амкал», 2Drots, «БроукБойз» и «Родину Медиа».
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