СК РФ возбудил уголовное дело против компании организатора медиафутбольного турнира в Турции («Мутко против»)

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту неуплаты налогов компанией АО «2МЕДИА2» (ранее «Телеспорт»).

По версии следователей компания Петра Макаренко не доплатила в бюджет налоги на сумму 245 миллионов рублей.

Макаренко является организатором медиафутбольного турнира, который должен состояться в Турции в феврале.

Среди участников называют «Амкал», 2Drots, «БроукБойз» и «Родину Медиа».