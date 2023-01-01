Папен: «Хочу вас поздравить с Новым годом! Чтобы он был более спортивным, больше вас радовал, чем все предыдущие»

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Папен записал новогоднее поздравление для болельщиков.

«Друзья, всем привет! Я Папен, я играю в уличный футбол, но кроме этого, еще играю в футбольном клубе «Деньги». Хочу вас поздравить с Новым годом!

Чтобы этот год у вас был более спортивным, чтобы он еще больше вас радовал, чем все предыдущие, чтобы он был, конечно же, без травм и чтобы вы всегда были здоровы. Всего вам самого наилучшего в этом году», –  сказал хавбек «Денег».

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