Папен: «Хочу вас поздравить с Новым годом! Чтобы он был более спортивным, больше вас радовал, чем все предыдущие»

Папен записал новогоднее поздравление для болельщиков.

«Друзья, всем привет! Я Папен, я играю в уличный футбол, но кроме этого, еще играю в футбольном клубе «Деньги». Хочу вас поздравить с Новым годом!

Чтобы этот год у вас был более спортивным, чтобы он еще больше вас радовал, чем все предыдущие, чтобы он был, конечно же, без травм и чтобы вы всегда были здоровы. Всего вам самого наилучшего в этом году», – сказал хавбек «Денег».