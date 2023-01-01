«Желаю в новом году оставаться самим собой. Берите от жизни все и наслаждайтесь даже маленькими победами». Новогоднее поздравление от Дехтера
Дмитрий Дехтерюк написал новогоднее поздравление для болельщиков.
«Йоу, всем салют от Дехтера. Желаю в новом году оставаться самим собой. Кому-то найти себя, здоровья родным и близким, а футбикам – крепких менисков и крестообразных связок.
Берите от жизни все, наслаждайтесь даже маленькими победами, а поражения пусть вас не ломают, а только делают сильнее. Всех своячков обнял и поцеловал. С Новым годом!» – написал хавбек «Родины Медиа».
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