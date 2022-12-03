Герман о будущем «Амкала»: «Для меня самый большой приоритет – игры с командами РПЛ»

Основатель «Амкала» Герман Эль Класико рассказал о будущем команды.

«В следующем году, очевидно, что мы будем в приоритете держать историю с играми с командами РПЛ. Для меня это самый большой приоритет. Очень понравилось то, что получилось сделать с «Динамо».

Я надеюсь, что в этом году у нас получилось 1 матч сделать, а следующий – мы сможем провести в соперничестве с командами РПЛ. Возможно, попытаемся даже в какой-то турнир влезть, где есть команды РПЛ. Соответственно, цели такие.

Выезды будут точечные. Например, мы помним Нижний Новгород, мы вам должны. Там было 7 тысяч зрителей, а еще 3 тысячи не смогли попасть на стадион. Это было весной. Мы вам обещали, что мы еще вернемся.

Мы попробуем 1 новый формат, и обязательно «Амкал» в апреле приедет в Нижний Новгород. Сыграем на стадионе чемпионата мира. Уже все будет без каких-либо косяков, потому что всю организацию мы возьмем на себя», – сказал Герман.