Кузнецов получает от 100 до 200 тысяч рублей в 2Drots. Клуб хочет продлить соглашение с ним

Президент 2Drots Жека прокомментировал дальнейшее сотрудничество с главным тренером команды Дмитрием Кузнецовым.

– Кузнецов останется после МФЛ?

– Мы заинтересованы в продлении устного контракта с Кузнецовым, независимо от результата в финале. Я считаю, что он должен быть номинирован на «Персону Года», исходя из того, сколько он инфоповодов сделал и сколько вкидывал. Странно, что его нет в этом списке.

– Просто он же говорил, что если ему поступит предложение из профессионального футбола – он уйдет.

– Ну, профессиональный футбол – это куда? Викторович не поедет по этим пердям, где каждые выходные надо будет ездить в другие города. Викторович – статусный тренер, победитель Медиалиги с большой зарплатой, у него большие амбиции. Т.е. если он куда и пойдет, то это должна быть классная команда. Пока таких предложений нет.

– А зарплаты вы устно обговариваете, без контракта?

– Когда Кузнецов пришел в 2Drots, он получал 50000 рублей в месяц, после каждого турнира его заработная плата увеличивалась. Я не могу назвать его точную заработную плату сейчас, но диапазон – от 100 до 200 тысяч рублей, – заявил Некит телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.