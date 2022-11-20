Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов прокомментировал предстоящую игру 1/4 финала Winline Медиалиги против «Амкала».

«У меня есть два разных состава на сегодня. С основным составом определился. Бошка болит, кого ставить.

Надеюсь, провокаций сегодня не будет. Кому это надо? Я кого-нибудь провоцировал? Я этого никогда не делал. 2Drots никого не будут сегодня провоцировать. Мы будем сконцентрированны. Я отвечаю только на агрессию.

Надеюсь, судьи не будут сегодня ошибаться. Не надо поганить такой турнир. Нарушения трактовать надо одинаково. 2Drots никогда не просили помощи у судей.

Мой прогноз – 2Drots выиграют у «Амкала» со счетом 1:0. Если нас судьи сегодня будут убивать, я не буду уводить команду. Я выскажусь очень сильно просто в их адрес.

Я вообще забыл про «Амкал», их для меня не существует. Когда ты себя так ведешь, остается осадок. Зачем мне обращать внимание на людей, которые ведут подпольные игры и непорядочно поступают», – заявил Кузнецов телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.