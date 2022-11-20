«На Спорте» вышли вперед в игре против «Наших Парней» в четвертьфинале Медиалиги
«На Спорте» и «Наши Парни» играют четвертьфинальный матч Winline Медиалиги.
Матч проходит по чистому времени. Бонусного мяча в плей-офф нет.
В случае ничьей сразу после основного времени проводится серия буллитальти.
Winline Медиалига, 1/4 финала
«На Спорте» – «Наши Парни» – 1:0 (1:0)
«На Спорте»: Матевосян, Вэс, Петровский, Гриня, Ораз, Уфенок, Гео, Бала, Коваль, Адис, Emsoull.
«Наши Парни»: Филимонов, Янбаев, Сурков, Головской, Хатаженков, Гранат, Шишкин, Билялетдинов, Дубчак, Погребняк, Казанков.
Гол: 1:0 – Уфенок.
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