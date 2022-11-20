«На Спорте» вышли вперед в игре против «Наших Парней» в четвертьфинале Медиалиги

Теги Медиалига На Спорте Наши Парни Медиафутбол

«На Спорте» и «Наши Парни» играют четвертьфинальный матч Winline Медиалиги.

Матч проходит по чистому времени. Бонусного мяча в плей-офф нет.

В случае ничьей сразу после основного времени проводится серия буллитальти.

Winline Медиалига, 1/4 финала

«На Спорте» – «Наши Парни» – 1:0 (1:0)

«На Спорте»: Матевосян, Вэс, Петровский, Гриня, Ораз, Уфенок, Гео, Бала, Коваль, Адис, Emsoull.

«Наши Парни»: Филимонов, Янбаев, Сурков, Головской, Хатаженков, Гранат, Шишкин, Билялетдинов, Дубчак, Погребняк, Казанков.

Гол: 1:0 – Уфенок.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные