Правило бонусного мяча не останется в плей-офф Winline Медиалиги

Теги Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Правило красного мяча не будет использоваться в плей-офф Winline Медиалиги.

Бонусный мяч был введен по ходу регулярного чемпионата. Его в игре могла взять любая команда на три минуты, а гол им засчитывался за два.

Глава МФЛ на сегодняшней конференции заявил, что это правило в плей-офф не останется.

Все матчи пройдут с чистым игровым временем – это нововведение также появилось в регулярном чемпионате. Тайм-ауты тоже останутся.

В случае ничьей жеребьевка определит, что будут исполнять команды – пенальти или буллиты.

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