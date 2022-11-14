Правило бонусного мяча не останется в плей-офф Winline Медиалиги
Правило красного мяча не будет использоваться в плей-офф Winline Медиалиги.
Бонусный мяч был введен по ходу регулярного чемпионата. Его в игре могла взять любая команда на три минуты, а гол им засчитывался за два.
Глава МФЛ на сегодняшней конференции заявил, что это правило в плей-офф не останется.
Все матчи пройдут с чистым игровым временем – это нововведение также появилось в регулярном чемпионате. Тайм-ауты тоже останутся.
В случае ничьей жеребьевка определит, что будут исполнять команды – пенальти или буллиты.
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