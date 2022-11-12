Матчи 1/4 финала Медиалиги пройдут в Одинцове

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал, где пройдут четвертьфиналы.

– Что с четвертьфиналами? Где они будут?

– В Одинцове.

– 20 ноября? Все четыре матча?

– Да.

– Как обычно с часа?

– Как всегда, у нас четыре матча в одно время, мы ничего менять не хотим. В том сезоне так же четыре матча играли.

– Какие-то особенности? В четвертьфиналах будет что-то неожиданное?

– Я думаю, что будут трибуны битком. Там поле пошире, а думаю, будет немножко другой футбол для многих команд.

Ну, и самое интересное, мне кажется, будет на поле, потому что пока еще не понятно кто с кем, но что-то мне подсказывает, что мы увидим «Амкал» – 2Drots в четвертьфинале. Все-таки «дроты» должны SD сегодня победить, – сказал Осипов в интервью телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.