Дамир Трегулов: «В моем финале мечты сыграли бы «Деньги» и «Рома». Я бы сделал хет-трик и стал лучшим игроком»

Дамир Трегулов назвал финал мечты Winline Медиалиги.

«В моем финале мечты сыграли бы мы – ФК «Деньги» – и «Рома». Я бы сделал хет-трик и стал бы лучшим игроком финала. Но, к сожалению, «Рома» не вышла в плей-офф.

Я надеюсь, что мы в следующем туре подтвердим свой статус выходом в плей-офф и в финале сразимся с одним из медиагигантов – «Амкалом» или 2Drots.

Я думаю, что это будет лучший финал для нас», – сказал форвард «Денег» телеграм-каналу Radio Media.