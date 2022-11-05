Дамир пригрозил Сибскане массажером вместо пистолета: «Ходи и оборачивайся. Я не пугаю – так, запугиваю»

Дамир Трегулов ответил на оскорбления Андрея Сибсканы.

Сегодня капитан «Амкала» в грубой форме раскритиковал форвард «Денег» за симуляцию в игре с «Рубином» (4:0).

Нападающий записал ролик почти на четыре минуты и выложил в своем телеграм-канале. В начале видео он отписывается от Сибсканы в телеграме, а затем придумывает несколько шуточных оправданий своим симуляциям.

Затем Дамир показал несколько коротких роликов, в которых Андрей эмоционально реагирует на стык и хватается за лицо в одном из игровых эпизодов. Также Трегулов выложил отрывок стрима Сибы, в котором тот, играя в PES, говорит, что хочет заработать в игре пенальти или штрафной с помощью симуляции.

«Все понятно, у тебя внутри такая же жилка симулянта, как и у всех остальных. Пытался скрыть, не получилось. Но зачем ты меня оскорбляешь? Я разве заслужил это? Ну, раз оскорбил, будем решать вопрос по-другому», – заявил игрок «Денег».

После этого он достал массажер для мышц и с удивлением обратился к оператору:

– Это что? Я просил пистолет купить.

– Не было.

– Ладно, что-нибудь придумаем.

Трегулов прикрыл массажер полотенцем и продолжил обращение.

«По-хорошему ты не понимаешь, будет по-плохому. Ходи и оборачивайся на улицах. Я тебя не пугаю – так, запугиваю.

Ты написал, что я за 60 тысяч такое сделаю… Андрюш, такое я даже за 63 500 не сделаю. Ты бы еще сказал быть стюардом и администратором «Амкала» за такую сумму. Совсем с ума сошел? Есть четыре варианта развития событий.

Первый – я подаю в суд, и мы решаем в правовом поле, кто прав, а кто виноват.

Второй – мы идем в бойцовский промоушен и решаем, кто из нас сильнее на ринге.

Третий – ты извиняешься и записываешь видео, что был неправ и вспылил.

Четвертый – мы садимся играть в русское лото и выясняем: кто лучше играет, тот и прав.

Я верю в тебя, ты сделаешь правильный выбор», – сказал Дамир.

Ролик заканчивается тем, что на телефон форварду приходит уведомление о пополнении банковской карты на 60 тысяч рублей. На экране блокировки у Трегулова фото Сибсканы.

Дамир нелепо симулировал, а затем пришел в эфир объясниться. Сказал, что у него нежная кожа