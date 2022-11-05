Сибскана о симуляции Дамира: «На мразоту из «Денег». ####### ноунеймы, готовые за копейку на что угодно: продавать очко, унижаться»

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана остался недоволен поведением нападающего «Денег» Дамира Трегулова.

В матче 8-го тура Winline Медиалиги «Деньги» – Дамир симулировал на поле. Защитник «Рубина» случайно попал ему рукой в грудь, а Дамир схватился за лицо и упал.

«На мразоту из ФК «Деньги». Как же вы #######, ###### ноунеймы, готовые за копейку делать что угодно. Продавать очко, унижаться, симулировать.

Честная игра – вы думаете, это ничтожество знает про это? Нагло симулирует ради очередных премиальных. А за 60 тысяч он еще и ###, вероятно, отсосет вот такой», – написал Сибскана в своем телеграм-канале «Дисс на всех».

Дамир нелепо симулировал, а затем пришел в эфир объясниться. Сказал, что у него нежная кожа