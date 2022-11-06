Сибскана – Дамиру: «Я извиняюсь, но не перед ним, а перед ним в будущем, когда он поймет, что симуляции это говно. Сейчас он ##### еще тот»

Сибскана записал ответный ролик для Дамира и признался, что был симулянтом.

Накануне Андрей оскорбил форварда «Денег» в своем телеграм-канале, осудив его за симуляции.

Трегулов в ответ обратился к капитану «Амкалу» и предложил ему четыре варианта разрешения ситуации.

«Признаюсь, что раньше я очень жестко симулировал. Прям как последняя мразюка. Был лучшим симулянтом в городе.

Но я специально внедрился, чтобы изучить мышление симулянта и распознавать симуляции. Я очень легко это делаю и наказываю постами и ругательствами, которые они заслуживают.

Не все согласны, как, например, Дамирони из ФК «Деньги», который мне угрожал и выставил ряд условий: извиниться, заявление в суд, подраться на ринге или сыграть в какую-то говняную русскую игру.

Конечно, я выбираю извинения, это легче всего сделать и не зашкварно. Извиняюсь, конечно же, не перед ним, а перед ним в будущем, когда он осознает, что симуляции это говно. Вот тогда он и перестанет быть тем, кем я его сейчас называю.

А сейчас он, конечно же, ##### еще тот. Но мне нравятся #####, поэтому я подписался на его телеграм. А он от меня отписался, хотя теперь должен подписаться обратно, я условия выполнил.

Не симулируйте, не будьте ######## – как я раньше», – сказал капитан «Амкала» в ролике в своем телеграм-канале «Дисс на всех».

Дамир нелепо симулировал, а затем пришел в эфир объясниться. Сказал, что у него нежная кожа