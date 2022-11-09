Сибскана об отставке Бабина: «Где-то не хватило понимания, может опыта, чтобы с такой командой справиться»

Сибскана прокомментировал смену главного тренера в «Амкале».

«Если вкратце резюмировать, то мера, наверное, вынужденная. Все-таки как-то не получилось у Бабина совладать с коллективом.

Такие все здесь личности, так сказать, сильные, нагловатые. Блогеры – что сделать? С ними трудновато, вот реально.

Это тебе не проф. футбол, где все молчат, зарабатывают бабки, выходят на поле делать свое дело. Здесь все-таки маленько другое, а если точнее – сильно другой. И вот тут, наверное, где-то не хватило понимания, может опыта, чтобы с такой командой справиться.

Поэтому какие-то недовольства в коллективе начались, собственно это привело к тому, что мы имеем.

Ну а как будет, посмотрим. Сейчас у всех эмоциональный подъем – «Роме» несдобровать, – сказал капитан «Амкала».