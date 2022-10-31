Гаучо об интересе «Амкала»: «Было предложение, но я выбрал 2Drots»

Нападающий 2Drots Гаучо рассказал, что у него было предложение от «Амкала».

– Пожалел ли ты о своем трансфере в 2Drots?

– Я никогда ни о чем не жалею. Здесь я встретил новых людей, встретил Кутуза. Вместе мы прогрессируем. Я не жалею, нет, в жизни мы получаем новые вызовы, учимся на них.

– Были ли у тебя еще предложения от других команд, помимо 2Drots?

– Да.

– От каких клубов?

– От «Амкала» было предложение, от других клубов. Но я выбрал 2Drots.

– Почему?

– Потому что я так хотел.

– Потому что здесь предложили больше денег или как?

– Нет, я не играю за деньги. Каждый любит деньги, но я не играю за них. Я играю ради страсти, потому что люблю эту игру, – рассказал Гаучо в интервью телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.