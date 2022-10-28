Салим не знает, будет ли праздновать гол в ворота Reality: «Я посмотрю, как у меня будет на душе в ту секунду»

Полузащитник «Амкала» Роман Салимов рассказал, будет ли праздновать гол в матче 7-го тура Winline Медиалиги против Reality.

«Сейчас я не могу сказать, буду радоваться или нет. Я посмотрю, как у меня будет на душе в ту секунду. Но в любом случае я подбегу к жене. Отправлю ей сердечко, поцелуйчик, а там уже посмотрим.

Какой-то заготовки, перфоманса по поводу гола не будет 100%, а на эмоциях я, возможно, порадуюсь. Мне кажется, что это нормально. Тем более такой подогрев к игре, Мура много чего наговорил, что мне #####, что он меня ########.

В следующий раз, Мура, как-нибудь. Следи просто за своими желтыми и не ##### лишнего», – сказал Салим в телеграм-канале Амкал Live.

Салим перешел в «Амкала» из в период дозаявок после 5-го тура Медиалиги.