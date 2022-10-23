Паша Техник исключен из GOATS за неспортивное поведение после матча с 2Drots

Президент GOATS Goody рассказал, что Паша Техник исключен из-за неспортивного поведения в матче с 2Drots.

– Пашу Техника мы исключили, потому что это полный ######, что он сделал.

– Его больше не будет?

– Его больше не будет. Нам очень стыдно. Это очень неспортивное поведение – нам такое не нужно. Потому что мы хотели его направить на нормальные движения, а он просто взял и ######## все. Неприкольно вообше, – рассказал Goody в интервью телеграм-каналу «Федийный мутбол | Все новости МедиаФутбола».

Напомним, что Паша Техник не был допущен к матчу 6-го тура Winline Медиалиги с 2Drots арбитром. По словам главного судьи Ильи Тришина, игрок находился в «достаточно неадекватном состоянии».