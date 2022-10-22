Эйтан о детстве: «Я ненавидел жизнь. Вообще не понимал, зачем я такой»

Игрок 2Drots Эйтан признался, что сталкивался с проявлениями расизма в детстве.

В шоу на ютуб-канале «Это футбол, брат!» футболист рассказал, что в детстве боялся выйти во двор, потому что другие ребята избивали его из-за цвета кожи.

– Я не понимаю, как можно хейтить человека за его цвет кожи. Каково это, когда ты все время живешь в страхе? Ты плачешь из-за этого, приходя домой? Как ты реагируешь?

– Конечно, слезы. Я ненавидел жизнь. Я вообще не понимал, зачем я такой, почему так? Говорил: «Почему бог создал таких и таких?»

Даже был период, когда я хотел покончить с собой. Конечно, прям выброситься с окна – нет, но, наверное, было бы лучше, если бы меня не было и все.

Такое вот детство у меня, – сказал Эйтан.