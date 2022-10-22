Фил об эмоциях: «Хочу извиниться перед зрителями! Я просто устал от судейства»

Президент Reality Фил Кострубов высказался о своем поведении в матче 6-го тура Winline Медиалиги против (2:1).

По ходу игры Фил неоднократно выражал недовольство решениями рефери, нецензурно выражался в их адрес и вел себя неподобающе.

«Хочу извиниться за излишнюю эмоциональность и «мат-перемат». Это совершенно не круто, и я понимаю, как на это отвратительно смотреть. Хочу извиниться именно перед зрителями!

Не буду оправдываться, скажу так – просто устал от судейства. Не понимаю, почему так происходит, но слишком много моментов, когда свистят против нас и не ставят очевидные фолы», – написал Фил Кострубов в телеграм-канале MFC Reality.