Кузнецов об оскорблениях Тигиева: «А кто это? Не знаю такого. Пусть купит леденец и пососет»
Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов ответил на грубые высказывания Георгия Тигиева.
Защитник «БроукБойз», комментируя недавний инцидент с участием Кузнецова и корреспондентки канала «Лига Медиафутбол», заявил, что хотел бы тренеру «телефон в ##### кинуть».
– Вчера видел, как Тигиев нелестно о вас отзывался. Что у вас с ним за конфликт?
– А кто это?
– Это игрок «БроукБойз».
– Я про такого игрока даже не слышал. Пусть купит конфетку, леденец называется, и пососет немножко, – сказал Кузнецов, слова которого приводит телеграм-канал игрока 2Drots Вагабонда.
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