Кузнецов об оскорблениях Тигиева: «А кто это? Не знаю такого. Пусть купит леденец и пососет»

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов ответил на грубые высказывания Георгия Тигиева.

Защитник , комментируя недавний инцидент с участием Кузнецова и корреспондентки канала «Лига Медиафутбол», заявил, что хотел бы тренеру «телефон в ##### кинуть».

– Вчера видел, как Тигиев нелестно о вас отзывался. Что у вас с ним за конфликт?

– А кто это?

– Это игрок «БроукБойз».

– Я про такого игрока даже не слышал. Пусть купит конфетку, леденец называется, и пососет немножко, – сказал Кузнецов, слова которого приводит телеграм-канал игрока 2Drots Вагабонда.

Тренер 2Drots Кузнецов толкнул и послал на ### корреспондентку в матче Медиалиги. Эпизод вызвал громкий резонанс в комьюнити