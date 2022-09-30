Глава Медиалиги об отъезде игроков: «Перенос матчей не рассматриваем. 13-15 человек команды точно найдут»

высказался о ситуации с отъездом футболистов.

– Что ждет Медиалигу после массового ухода футболистов?

– Обескровленное, но продолжение. Тем более команды находятся в стадии дозаявок, придет много новых ребят, мы будем с ними знакомиться.

– Есть ли понимание, сколько игроков получили повестки?

– Человек 15-20. Но при этом до меня доходит не вся информация. Остальные уехали в безвременный отпуск, если можно так выразиться.

– Нет ли опасений, что интерес к Медиалиге угаснет? Или волна популярности только вырастет?

– Многие ребята, которых сообщество знает как главных звезд, остаются. Оставшихся здесь больше. Любое отсутствие старой звезды дает возможность новым звездам занять это место. Мне кажется, для многих это шанс заявить о себе медийно и в футболе. Пословица «не было бы счастья, да несчастье помогло» тут актуальна. Что повестки, что безвременный отпуск – это то, что никто не хотел бы получить.

– «Отпуск» вышел внезапным. Вы же об уехавших из России?

– Совершенно верно.

– У вас нет регламентирующих норм, как в профессиональном футболе. Как будет строиться период дозаявок?

– Мы дали командам минимум неделю. Но процесс отъезда не заканчивается, так что период дозаявок может продлиться до двух недель. Лига останавливаться не собирается, руководители, создатели, организаторы, главные звезды и многие игроки не собираются уезжать. В заявке команды – 40 человек, и отъезд 5-10 футболистов не сильно влияет на боеспособность коллектива, если это не лидеры.

– А переносы матчей будут?

– Не рассматриваем это всерьез. 13-15 игроков команды точно смогут найти – это большое количество для игры в футбол, – сказал глава Winline Медиалиги.