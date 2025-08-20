Олимпийский чемпион по дзюдо Халмурзаев завершил карьеру

Олимпийский чемпион 2016 года по дзюдо Хасан Халмурзаев завершил карьеру.

«Пришло время мне передавать свой опыт, свои знания нашему подрастающему поколению. В целом, я удовлетворен своей карьерой в спорте, хотя у меня и была цель стать двукратным чемпионом Игр. Но я хорошо понимаю, почему мне это не удалось, и делаю из этого выводы.

Сейчас мне интересно передавать свой опыт, тем более что молодежь у нас в дзюдо обладает большим потенциалом. Я вижу ребят, которые мне напоминают меня самого. Так что планируем с братом открывать школы дзюдо», – сказал 31-летний Халмурзаев.

Также он ответил на вопрос, какие тренерские качества ценит больше всего.

«Готовность постоянно быть рядом. Путь спортсмена непрост, если тренер готов стать наставником, помощником, советником – это и есть самое главное. Одним из таких людей для меня стал Юнус Оздоев, к которому нас с братом привел когда-то наш отец.

Поддержка – это очень важно, я много примеров видел, которые только подтверждали, что именно самоотдача тренера – самое главное. Хорошим тренером не каждому дано стать, но я хочу попробовать», – добавил дзюдоист.