Олимпийский чемпион Ларин не вошел в состав сборной России на ЧМ по тхэквондо

16 тхэквондистов включены в список кандидатов в сборную России для участия в чемпионате мира, который пройдет с 24 по 30 октября в китайском Уси.

Об этом сообщил главный тренер национальной команды Вадим Иванов.

Среди кандидатов числятся Милана Бекулова (весовая категория до 46 кг), Галина Медведева (до 49 кг), Анастасия Субботина (до 53 кг), Маргарита Близнякова (до 57 кг), Лилия Хузина (до 62 кг), Виктория Железнова (до 67 кг), Анастасия Космычева (до 73 кг), Линара Муслимова (свыше 73 кг), Дмитрий Балахнеев (до 54 кг), Идар Багов (до 58 кг), Максим Осин (до 63 кг), Амир Выков (до 68 кг), Магомед Абдусаламов (до 74 кг), Артем Мытарев (до 80 кг), Рафаэль Камалов (до 87 кг) и Рафаиль Аюкаев (свыше 87 кг).

Олимпийский чемпион Владислав Ларин не вошел в список. В мае он проиграл Аюкаеву в финале «Кубка президента WT – Европа», который был для россиян последним отборочным турниром перед ЧМ.