Призер Олимпиады по дзюдо Нифонтов стал вице-премьером и министром спорта Ставропольского края
Призер Олимпиады Нифонтов стал вице-премьером и министром спорта Ставрополья.
Бронзовый призер Олимпиады-2012, чемпион мира по дзюдо Иван Нифонтов назначен вице-премьером правительства и министром физической культуры и спорта Ставропольского края.
«Губернатор Владимир Владимиров назначил Ивана Нифонтова заместителем председателя правительства Ставропольского края – министром физической культуры и спорта Ставропольского края с 23 июня 2025 года», – сообщила пресс-служба губернатора региона.
До назначения на эти должности Нифонтов работал министром спорта Алтайского края.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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