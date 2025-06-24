Призер Олимпиады по дзюдо Нифонтов стал вице-премьером и министром спорта Ставропольского края

Призер Олимпиады Нифонтов стал вице-премьером и министром спорта Ставрополья.

Бронзовый призер Олимпиады-2012, чемпион мира по дзюдо Иван Нифонтов назначен вице-премьером правительства и министром физической культуры и спорта Ставропольского края.

«Губернатор Владимир Владимиров назначил Ивана Нифонтова заместителем председателя правительства Ставропольского края – министром физической культуры и спорта Ставропольского края с 23 июня 2025 года», – сообщила пресс-служба губернатора региона.

До назначения на эти должности Нифонтов работал министром спорта Алтайского края.