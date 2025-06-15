Вице‑президента Федерации боевых искусств Москвы обстреляли из травмата. Мужчина госпитализирован
Вице‑президента Федерации боевых искусств Москвы обстреляли из «травмата».
Как сообщает «Московский комсомолец», инцидент произошел днем возле детского сада на улице Юровская, на северо-западе столицы.
Вице-президент федерации Роман Грузинов подвергся обстрелу из травматического пистолета. Он получил множество ранений и сейчас госпитализирован.
Личность нападавшего неизвестна.
«Какой-то психопат, нельзя таким оружие доверять. Я его не знаю. Сейчас нахожусь в больнице», – сказал 51-летний Грузинов.
Грузинов имеет 30-летний стаж занятий единоборствами и боевыми искусствами, является инструктором международного класса.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Московский комсомолец»
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