13-летний украинский каратист отказался от рукопожатия и совместного фото с россиянином на турнире в Испании
13-летний украинский каратист отказался пожимать руку спортсмену из России.
На этапе юношеской лиги Всемирной федерации каратэ (WKF) в испанской Гвадалахаре россиянин Игорь Григорьев выиграл соревнования по кумите среди спортсменов до 14 лет. Украинец Евгений Мельник занял третье место.
Во время церемонии награждения украинский спортсмен отказался пожать руку Григорьеву. Также Мельник отказался от общей фотографии – выразил жестом несогласие и демонстративно покинул зал.
Григорьев выступал на турнире в нейтральном статусе.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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