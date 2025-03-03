Российский дзюдоист Башаев завоевал серебро на турнире Большого шлема в Ташкенте

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал серебро на турнире Большого шлема в Ташкенте.

В финале весовой категории свыше 100 кг он уступил японцу Хеге Оте.

Еще один россиянин Нияз Билалов завоевал бронзу в весе до 100 кг.

Дзюдоисты из России выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.