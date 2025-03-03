Российский дзюдоист Башаев завоевал серебро на турнире Большого шлема в Ташкенте
Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал серебро на турнире Большого шлема в Ташкенте.
В финале весовой категории свыше 100 кг он уступил японцу Хеге Оте.
Еще один россиянин Нияз Билалов завоевал бронзу в весе до 100 кг.
Дзюдоисты из России выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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