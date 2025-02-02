Российский дзюдоист Тасоев стал победителем турнира Большого шлема в Париже
Российский дзюдоист Инал Тасоев стал победителем турнира Большого шлема в Париже.
В финальной схватке в весовой категории свыше 100 кг Тасоев победил Ли Сын Епа (Южная Корея). Бронзовые медали взяли Тома Никифоров (Бельгия) и Юта Накамура (Япония).
Еще один россиянин Арман Адамян стал бронзовым призером в весе до 100 кг. В схватке за третье место он одолел Жорже Фонсеку (Португалия). Победил Джафар Костоев (ОАЭ), серебро – у Леонардо Гонсалвеша (Бразилия), еще одна бронза – у Ивана Фелипе Силвы (Куба).
Следующий турнир Большого шлема пройдет в Баку с 14 по 16 февраля. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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