Российский дзюдоист Тасоев стал победителем турнира Большого шлема в Париже

Российский дзюдоист Инал Тасоев стал победителем турнира Большого шлема в Париже.

В финальной схватке в весовой категории свыше 100 кг Тасоев победил Ли Сын Епа (Южная Корея). Бронзовые медали взяли Тома Никифоров (Бельгия) и Юта Накамура (Япония).

Еще один россиянин Арман Адамян стал бронзовым призером в весе до 100 кг. В схватке за третье место он одолел Жорже Фонсеку (Португалия). Победил Джафар Костоев (ОАЭ), серебро – у Леонардо Гонсалвеша (Бразилия), еще одна бронза – у Ивана Фелипе Силвы (Куба).

Следующий турнир Большого шлема пройдет в Баку с 14 по 16 февраля. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.