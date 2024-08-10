Путин поздравил с Днем физкультурника: «Наша страна по праву славится крепкими, победными традициями физкультурного движения»
Владимир Путин поздравил работников физкультуры с профессиональным праздником.
10 августа в России отмечается День физкультурника.
«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем физкультурника и 85-летним юбилеем этого замечательного, поистине всенародного праздника.
Наша страна по праву славится крепкими, победными традициями физкультурного движения, гордится именами легендарных чемпионов и рекордсменов, которых воспитал массовый спорт. А главное – спорт закаляет характер, приобщает людей к ценностям активного образа жизни, помогает смело идти вперед, добиваться поставленных целей.
Отмечу, в России уделяется большое внимание созданию современной и доступной спортивной инфраструктуры. Во всех регионах открываются новые стадионы и плавательные бассейны, тренировочные и оздоровительные центры, ледовые дворцы, повышается качество преподавания физической культуры в школах, средних специальных учебных заведениях и вузах.
И конечно, отрадно, что в Год семьи повсюду реализуются самые разноплановые проекты и инициативы, проводятся состязания и турниры, направленные на развитие семейного, детского, юношеского спорта, укрепление здоровья представителей старшего поколения.
Уверен, что такая масштабная, ответственная работа обязательно будет продолжена. Это наш безусловный, ключевой приоритет.
Желаю вам успехов и всего наилучшего. Еще раз – с праздником!» – говорится в поздравлении от президента России.
В любой непонятной ситуации - ищи, какие сегодня праздники)
Прекрасная стабильность!
Тогда у тренеров не будет мотивации хорошо работать, и даже самые плохие из них будут получать как лучшие.
Так победимЪ!!!