Путин поздравил с Днем физкультурника: «Наша страна по праву славится крепкими, победными традициями физкультурного движения»

Теги Владимир Путин Единоборства

Владимир Путин поздравил работников физкультуры с профессиональным праздником.

10 августа в России отмечается День физкультурника.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем физкультурника и 85-летним юбилеем этого замечательного, поистине всенародного праздника.

Наша страна по праву славится крепкими, победными традициями физкультурного движения, гордится именами легендарных чемпионов и рекордсменов, которых воспитал массовый спорт. А главное – спорт закаляет характер, приобщает людей к ценностям активного образа жизни, помогает смело идти вперед, добиваться поставленных целей.

Отмечу, в России уделяется большое внимание созданию современной и доступной спортивной инфраструктуры. Во всех регионах открываются новые стадионы и плавательные бассейны, тренировочные и оздоровительные центры, ледовые дворцы, повышается качество преподавания физической культуры в школах, средних специальных учебных заведениях и вузах.

И конечно, отрадно, что в Год семьи повсюду реализуются самые разноплановые проекты и инициативы, проводятся состязания и турниры, направленные на развитие семейного, детского, юношеского спорта, укрепление здоровья представителей старшего поколения.

Уверен, что такая масштабная, ответственная работа обязательно будет продолжена. Это наш безусловный, ключевой приоритет.

Желаю вам успехов и всего наилучшего. Еще раз – с праздником!» – говорится в поздравлении от президента России.

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45 комментариев
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Четвёртый день прикидывается шлангом. Кхе-кхе.
+118
-7
+111
Ответ Сергей Орлов
Четвёртый день прикидывается шлангом. Кхе-кхе.
Четверть века уже
+64
-4
+60
Дед, верни Ютуб блэт
+62
-7
+55
Пространно, с множеством ярких эпитетов, поздравить граждан с Днём физкультурника — да, это определённо самая важная тема, о которой нужно говорить)))
+42
-4
+38
Ответ Сергей Орлов
Четвёртый день прикидывается шлангом. Кхе-кхе.
Он и 23.06.2023 первым делом всех с Днём молодёжи поздравил)

В любой непонятной ситуации - ищи, какие сегодня праздники)
+30
-4
+26
Победы в спорте, в физкультуре нет побед и соперников
+24
-2
+22
Какая же стабильность при Василиче, какое же процветание!
+26
-5
+21
Ответ Savardus
Дед, верни Ютуб блэт
и Суджу
+24
-6
+18
с 1991 года были закрыты 10 тысяч школ) вот чем славится
+19
-1
+18
«Доказательство тому — успехи наших спортсменов на проходящей прямо сейчас Олимпиаде, оу вейт»
+16
-2
+14
День памяти физкультурника
+15
-3
+12
Главное: делать хорошую мину при плохой игре и говорить, что всё проходит строго по утвержденному плану.
+9
-1
+8
Вроде собирался парад физкультурников на Красной площади устроить , как в 30 -ые. Сдулся , испражняющийся в чемодан ?
+10
-3
+7
А где обещаный "парад физкультурников" на красной площади во главе с министром спорта?
+7
-1
+6
Ответ Zakir Zakir
с 1991 года были закрыты 10 тысяч школ) вот чем славится
А завезено 15 млн бармалеев которым школу не нужны 👌
+5
0
+5
Ответ Pavel Nikolaev
делает вид, что все нормал
Всё идёт по плану
+11
-7
+4
Ответ sav187
А где обещаный "парад физкультурников" на красной площади во главе с министром спорта?
"Министр" "спорта" больше по части бани
+7
-3
+4
Ответ Свободу Попугаям
Какая же стабильность при Василиче, какое же процветание!
Как в морге
+5
-1
+4
Ответ Уся Ваткин
и Суджу
И доллар по 32
+4
0
+4
Ответ Уся Ваткин
Комментарий удален модератором
делает вид, что все нормал
+9
-6
+3
Все по плану, товарищи
+3
-1
+2
Ответ Сергей Орлов
Четвёртый день прикидывается шлангом. Кхе-кхе.
Не прикидывается
+5
-3
+2
отдать должное драпают иногда быстро некоторые, особенно дон
+2
0
+2
Ура товарищи!
Прекрасная стабильность!
+2
0
+2
Правильным курском идете, товарищи !
+3
-2
+1
Ответ sav187
А где обещаный "парад физкультурников" на красной площади во главе с министром спорта?
Перенесли на следующий год, как Игры ЖЭКа.
+1
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Ответ sav187
А где обещаный "парад физкультурников" на красной площади во главе с министром спорта?
"Будет вам и белка , будет и свисток". не все сразу.
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Ответ Уся Ваткин
и Суджу
Всё норм - газ идёт
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Ответ Железная Леди
Только развитие спорта в регионах позволит повысить спортивный престж страны. надо не только строить спортплощадки, но и создавать секции и хорошо платить тренерам.
Отличная идея! Секции должны быть бесплатными для родителей, а все тренеры должны получать хорошие зарплаты от государства, а не из карманов родителей.

Тогда у тренеров не будет мотивации хорошо работать, и даже самые плохие из них будут получать как лучшие.
Так победимЪ!!!
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