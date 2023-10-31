Глава Федерации карате России: «Всемирная федерация карате запретила украинской делегации делать политические заявления на чемпионате мира»

Глава Федерации карате России Сергей Цой рассказал, как прошел для россиян чемпионат мира.

На турнире россияне выступали в нейтральном статусе. Эрнест Шарафутдинов завоевал бронзу в весе до 75 кг.

«Мы привезли в Будапешт хорошую команду, молодую и очень перспективную. Молодую – потому что от того состава, который выступал на чемпионате мира 2021 года в Дубае, в сборной осталось всего два человека, это Анна Чернышева и Юрик Оганнисян. И то они тогда только-только перешли из юниорского состава во взрослый. Перспективную – потому что у многих уже есть солидный боевой опыт, а главное, все спортсмены обладают отменным бойцовским характером и целеустремленностью.

Конечно, на результатах выступлений в Будапеште сказалась проблема долгого неучастия наших атлетов в больших мировых турнирах. Нас очень долго не допускали до международных соревнований, напомню, что вопрос об участии спортсменов из России на этот чемпионат окончательно был решен буквально накануне турнира, в начале октября.

Я уверен, что Анна Чернышева случайно осталась без медали, в третьей схватке она с разницей в один балл проиграла лидеру в этой весовой категории Анжелике Терлюге. А далее Терлюга не смогла пройти в финал, потому что итог ее боя с Ивет Горановой был опротестован болгарской федерацией. Терлюга проиграла, а Чернышева выпала из борьбы за бронзу.

Но только Эрнест Шарафутдинов вырвал у соперника победу. Так что для нас его бронза – с золотым отливом. Тем более что именно на Шарафутдинова были направлены основные нападки со стороны украинской «группы поддержки». Но у Эрнеста крепкий характер и сильная воля, он, как и вся наша команда, гордится российским гражданством и тем, что отслужил срочную службу в армии», – сказал Цой.

Он отметил, что Всемирная федерация карате (WKF) запретила украинской делегации делать политические заявления.

«Перед началом чемпионата на конгрессе WKF украинская делегация выражала желание выступить с политическими антироссийскими заявлениями.

От имени Федерации карате России мы официально заявили, что считаем это недопустимым, а если все-таки украинцы получат трибуну, тогда будем резко им отвечать. К чести исполкома WKF он исключил возможность делать какие-либо любые политические заявления на конгрессе», – цитирует Цоя ТАСС.