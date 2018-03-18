Мировое первенство по дзюдо 2023 года проходит в столице Катара Дохе с 7 по 14 мая. В нем принимают участие более 650 спортсменов, представляющих 99 стран. В нейтральном статусе допущены к участию в чемпионате дзюдоисты из России и Беларуси. Медали будут разыграны в семи весовых категориях у мужчин и женщин. Кроме того, один комплект наград будет разыгран в смешанных командных соревнованиях. Любители этого вида спорта задаются вопросом, где смотреть Чемпионат мира по дзюдо.

Решение об участии российских спортсменов в мировом первенстве со стороны Международной федерации дзюдо было принято за несколько дней до начала соревнований. Тем не менее спортивный холдинг «Матч ТВ» смог быстро сориентироваться и осуществить показ. Схватки дзюдоистов на Чемпионате мира можно посмотреть на каналах «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Боец». На «Матч ТВ» показывают дневные поединки на татами, на «Матч! Арена», чаще всего вечерние, а на «Матч! Боец» можно посмотреть соревнования в записи. Следите за телевизионной программой. Еще один вариант для просмотра трансляций из столицы Катара — платформа judotv.com. Она осуществляет показ чемпионата, но для этого необходимо пройти регистрацию.