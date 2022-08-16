Российская ушуистка Сандра Константинова вошла в число кандидатов на выборы в совет спортсменов WADA

Двукратная чемпионка мира по ушу россиянка Сандра Константинова вошла в число кандидатов на выборы в совет спортсменов Всемирного антидопингового агентства ( ).

Совет спортсменов будет состоять из 20 человек, разделенных на три группы (по пять, восемь и семь человек). В списке второй группы, куда избирается Константинова, находятся 34 претендента. Их выдвинули международные федерации.

В число кандидатов также вошли американский фигурист и биатлонистка . Полный список можно посмотреть здесь.

Выборы пройдут в онлайн-формате 29-31 августа. Отобранные в совет кандидаты будут объявлены не ранее 1 сентября.