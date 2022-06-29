«Я хотела стать Моцартом и олимпийской чемпионкой одновременно. Сейчас есть осознание, что быть лучшей во всем нельзя». Таймазова о начале карьеры

Бронзовый призер Токио-2020 Мадина Таймазова рассказала об увлечении музыкой и о том, как начинала карьеру в дзюдо.

«Я благодарна, что оказалась в дзюдо. Это точно правильный выбор. Дзюдо очень сильно отразилось на моем воспитании и мировоззрении в целом. Этот вид спорт сделал меня сильнее по всех отношениях: где-то надо быть сдержанной, где-то проявить силу воли, где-то больше терпеть. С таким воспитанием легче жить 100%.

Самым тяжелым в детстве для меня было признание поражений. Если я занимаюсь музыкой, рисую, учусь или тренируюсь, я хочу быть лучшей во всем. Я хотела стать Моцартом и олимпийской чемпионкой одновременно.

Слава богу, что сейчас у меня есть осознание, что быть лучшей во всем нельзя. Я просто была очень активным ребенком. После школы я шла на фортепиано, потом на сольфеджио, дальше на танцы, оттуда на тренировки. И после всего этого я не уставала, а носилась по дому, раздражая родителей», – рассказала Таймазова.

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