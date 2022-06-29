Мадина Таймазова: «После Игр я наговорила лишнего, но это были эмоции. Наши правила не позволяют рассуждать о несправедливости»

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова вспомнила эмоции от бронзы на Олимпиаде-2020 в Токио.

В полуфинале Таймазова встретилась с пятикратной чемпионкой мира Тидзуру Араи. Ближе к концу поединка россиянка уронила японку, но судьи не засчитали ей прием. В итоге Таймазова проиграла.

— Мадина, прошел почти год после Олимпиады. Как ты изменилась?

— Я думаю, что ничего во мне не изменилось. Появилось только больше желания, я почувствовала вкус и поняла, насколько приятно было бы завоевать золотую медаль. Когда она уже вот-вот, почти рукой дотягиваешься до нее, а тебе немного не хватает, хочется все-таки дотянуться.

Мне даже стало легче на тренировках. Я уже точно знаю, к чему я иду. Этот вкус крови уже во рту. Несмотря на все происходящее вокруг, на меня ничего не влияет: у меня есть цель, и я уверена, что шанс будет. Могу отвечать только за свою работу, а остальное от меня не зависит.

— Как долго олимпийские эмоции были с тобой?

— Мне кажется, они уже на второй день утихли. Это же была не золотая медаль…

— Но из-за усилий, вложенных в схватку, награда оценивалась больше как золотая.

— Да, многие говорили, что это хороший результат, что я еще такая молодая и что еще все впереди, но меня такой результат не удовлетворил. Может быть, все эти люди не могут понимать, насколько у меня высокие амбиции и насколько я хочу стать первой. Многие могут критиковать меня за высокие цели, но я этого хочу и сделаю для этого все!

— А чувство несправедливости из-за судейства долго сидело?

— Этот этап пройден. Я бы не хотела комментировать его. Вы же видите, как у нас в дзюдо все красиво и не как у всех. Мы не такие, как остальные. Наши правила не позволяют нам рассуждать о несправедливости. Если ты хочешь что-то исправить, то надо сделать это самому, а не обвинять всех вокруг.

После Игр я наговорила лишнего, но это были эмоции. Однако у меня никогда не было привычки обвинять в своих неудачах тренеров, друзей, близких или обстоятельства. Я виню только себя.

— Главной целью на данный момент для тебя является карьера, но наверняка близкие когда-нибудь обеспокоятся, задумываешься ли ты о создании семьи.

— Конечно, как девушка я планирую быть мамой, женой, но это уже после того, как дойду до своей цели. Или я сделаю все для этого. Жизнь такая непредсказуемая. Бог может решить, что тебе этого не надо, хотя ты прошел долгий путь.

Главное, чтобы я понимала, что за моей душой нет камней. Когда я спрошу себя, сделала ли я для этой цели все и ответ будет положительным, тогда я буду спокойна. Когда я добьюсь своей цели или сделаю все, чтобы ее добиться, тогда уже займусь созданием семьи, – рассказала Таймазова.

Мадина Таймазова – героиня Токио-2020: после двух марафонов и страшной гематомы принесла России первую медаль в дзюдо (а потом разнесла судей)