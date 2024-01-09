Абильхан Аманкул вернется на ринг в марте

Казахстанский боксер среднего веса Абильхан Аманкул (4-0-1, 4 KO) венрнется на ринг в конце марта. Сейчас боксер проводит подготовку в Казахстане, а позднее отправится в США.

В последнем бою в октябре он свел к ничей противостояние с американцем Джошоном Джеймсом (7-0-2, 4 КО) в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе (США). Этот поединок прошел в карде вечера бокса, где мексиканец Сауль Альварес (60-2-2, 39 KO) решением судей выиграл у американца Джермелла Чарло (35-2-1, 19 KO).

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