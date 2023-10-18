Боец MMA Хамитов о победе Казахстана над Финляндией: «Станьте чемпионами мира или Европы – тогда вас зауважают. А пока наш футбол для меня просто воздух»

Известный боец смешанных единоборств Куат Хамитов отреагировал на волевую победу сборной Казахстана по футболу в гостевом матче отборочного цикла Евро-2024 с командой Финляндии — 2:1.

«Ребята, вас трахnУли три дня назад! И что бы вы не сделали, и кого бы вы не выиграли, — вам никогда не возместить средства тех, кто через боль отдавал вам свои кровные деньги, кто трудился день и ночь в тяжелой работе и плакал ночами, но не переставал платить! На вас ушли миллиарды.

Миллиарды простых людей... Но у вас все еще есть шанс. Станьте чемпионами мира и Европы — вот тогда вы оплатите народу за все эти годы мучения, вас зауважают, и я наконец скажу — базара нет! А пока для меня ваш футбол просто воздух. На этом закрыли тему», — сказал Хамитов.

Напомним, 15 октября подопечные Магомеда Адиева на выезде уступили сборной Дании. После победы над командой Финляндии Казахстан набрал 15 очков и сейчас идет на третьем месте в турнирной таблице группы Н.

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