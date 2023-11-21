Боец ММА Куат Хамитов о поражении Казахстана от Словении: «Потратили миллиард долларов, чтобы проиграть сборной, которая находится в заднице мирового рейтинга»

Теги сборная Словении по футболу сборная Казахстана по футболу MMA квалификация Евро-2024 Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Известный критик казахстанского футбола, боец MMA Куат Хамитов прокомментировал поражение сборной Казахстана от Словении в квалификации Евро (1:2).

«Мы потратили 1 миллиард долларов на футбол для того, чтобы проиграть какой-то команде, которая стоит в заднице мирового рейтинга (69-е место). Да ладно вам!» – написал Хамитов в социальных сетях.

Напомним, в случае победы Казахстан напрямую вышел бы на чемпионат Европы-2024 в Германии. Теперь команде Адиева предстоит пробиваться на турнир через стыковые матчи.

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