Боец ММА Куат Хамитов о поражении Казахстана от Словении: «Потратили миллиард долларов, чтобы проиграть сборной, которая находится в заднице мирового рейтинга»

Известный критик казахстанского футбола, боец MMA Куат Хамитов прокомментировал поражение сборной Казахстана от Словении в квалификации Евро (1:2).

«Мы потратили 1 миллиард долларов на футбол для того, чтобы проиграть какой-то команде, которая стоит в заднице мирового рейтинга (69-е место). Да ладно вам!» – написал Хамитов в социальных сетях.

Напомним, в случае победы Казахстан напрямую вышел бы на чемпионат Европы-2024 в Германии. Теперь команде Адиева предстоит пробиваться на турнир через стыковые матчи.