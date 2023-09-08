Куат Хамитов о поражении Казахстана в квалификации Евро: «Надо еще 200-300 миллиардов народных денег вложить»

Боец MMA Куат Хамитов прокомментировал поражение сборной Казахстана по футболу от Финляндии (0:1) в квалификации Евро-2024.

«Надо еще 200-300 миллиардов народных денег вложить. Тогда будет результат, наверное. И так воздух гоняем, – написал Хамитов в соцсетях.

Напомним, Хамитов является главным критиком казахстанского футбола: боец ранее заявлял, что никогда не будет радоваться ни одной победе казахстанского футбола.

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