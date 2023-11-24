Куат Хамитов обратился к футболистам сборной Казахстана: «Давайте не будем трогать народные деньги, найдем спонсоров»

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов (26-7-2) обратился к футболистам сборной Казахстана после поражения в матче квалификации Евро со Словенией (1:2).

«Неужели за все это время среди вас ни одного мужика не нашлось?! Из всего футбольного сообщества. Вы же все с аула. Неужели не видите, что в аулах нет дорог, медицины, больницы страдают, нет машин скорой помощи, нет работы, молодежь не знает, чем себя занять. Я все ждал среди футболистов одного мужика, который бы вышел и сказал: Мужики, давайте прекратим брать деньги у народа. За 30 лет ушло 1,5 млрд денег, у нас нет результатов, побед на турнирах, мы не приносим стране медалей, в мире на 99-100 местах, давайте прекратим обворовывать родной народ.

Это же вид коррупции. Давайте не будем трогать народные деньги, найдем спонсоров, будем сами как-то показывать результат», – заявил Хамитов.

Напомним, в случае победы над Словенией Казахстан напрямую вышел бы на чемпионат Европы-2024 в Германии. Теперь команде Адиева предстоит пробиваться на турнир через стыковые матчи.

Преемник Головкина – лучший боец года, который дерется в отеле и корейском ТЦ

Стивен Томпсон о бое с Рахмоновым: «Он суперсильный и супержесткий, но пришло мое время проявить себя»

Жумагулов назвал трех бойцов, способных попасть в UFC