Куат Хамитов о шансах сборной Казахстана на Евро: «Уверен, они вылетят скоро»

Боец ММА Куат Хамитов высказался о победе сборной Казахстана над командой Северной Ирландии (1:0) в матче квалификации Евро-2024.

«Где-то плачет Куат Хамитов», — написал в комментариях один из болельщиков.

«Они победили мертвую команду (смеется). Зачем мне плакать? Уверен, они вылетят скоро)) Тогда плакать будете вы» — ответил ему Хамитов.

Напомним, Хамитов является главным критиком казахстанского футбола: боец ранее заявлял, что никогда не будет радоваться ни одной победе казахстанского футбола.

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