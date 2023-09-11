Куат Хамитов о шансах сборной Казахстана на Евро: «Уверен, они вылетят скоро»
Боец ММА Куат Хамитов высказался о победе сборной Казахстана над командой Северной Ирландии (1:0) в матче квалификации Евро-2024.
«Где-то плачет Куат Хамитов», — написал в комментариях один из болельщиков.
«Они победили мертвую команду (смеется). Зачем мне плакать? Уверен, они вылетят скоро)) Тогда плакать будете вы» — ответил ему Хамитов.
Напомним, Хамитов является главным критиком казахстанского футбола: боец ранее заявлял, что никогда не будет радоваться ни одной победе казахстанского футбола.
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