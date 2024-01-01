Рахмонов может стать запасным в бою Эдвардса и Мухаммада

Чемпион UFC в полусреднем весе британец Леон Эдвардс (22-3) заявил о том, что выступит в апреле в Лас-Вегасе (США) в рамках шоу UFC 300.

Инсайдер UFC Ариэль Хельвани рассказал, что соперником Эдвардса станет Белал Мухаммад, а в случае травмы кого-то из бойцов в октагон выйдет непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов.

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